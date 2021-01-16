Источник: СБ ООН утвердил Яна Кубиша на должность спецпосланника по Ливии

ООН, 16 января. /ТАСС/. Совет Безопасности (СБ) ООН утвердил кандидатуру словацкого дипломата, выпускника Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Яна Кубиша на должность спецпосланника генсека ООН по Ливии. Об этом сообщил в пятницу ТАСС дипломатический источник в организации.

"Возражения по данному вопросу принимались сегодня до 17:00 (до 01:00 16 января мск), возражений не поступило, поэтому решение считается принятым", - отметил собеседник агентства.

15 января генсек ООН Антониу Гутерриш в письме информировал СБ "о своем намерении назначить господина Яна Кубиша (Словакия) своим специальным посланником по Ливии и главой миссии ООН по поддержке Ливии". В предстоящее время генсек должен формально объявить о назначении Кубиша.

До настоящего момента Кубиш занимал пост спецкоординатора ООН по Ливану, замена на это место пока не предложена.

Кубиш является выпускником факультета международных экономических отношений МГИМО. Ранее он занимал пост министра иностранных дел Словакии. С 2012 года руководил работой миссии ООН в Афганистане, затем был назначен представителем генсека в Ираке, а с января 2019 года являлся спецкоординатором в Ливане.