CNN: заключение по импичменту Трампа может быть направлено в Сенат на следующей неделе

ВАШИНГТОН, 16 января. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) может уже на следующей неделе передать в Сенат обвинительное заключение в рамках процедуры импичмента президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщила в пятницу телекомпания CNN со ссылкой на свои источники.

Согласно конституции, сенаторы должны будут приступить к рассмотрению обвинений в адрес 45-го американского президента на следующий день после получения заключения. Сама Пелоси отказалась в пятницу на пресс-конференции уточнить, когда именно она планирует направить на рассмотрение Сената статью обвинения Трампа, утвержденную Палатой представителей. Сама верхняя палата возобновляет свою работу 19 января.

В четверг газета Politico сообщила, что Сенат может приступить к рассмотрению дела об импичменте Трампа, как ожидается, всего через час после инаугурации следующего главы вашингтонской администрации Джозефа Байдена, предстоящей 20 января. Согласно изложенным ею сведениям, изучение обвинений, выдвинутых в адрес Трампа Палатой представителей Конгресса, начнется в Сенате 20 января в 13:00 по местному времени (21:00 мск), если только все 100 членов верхней палаты законодательного органа не решат иначе.

Об импичменте

Контролируемая Демократической партией Палата представителей в среду одобрила резолюцию об импичменте Трампа, являющегося республиканцем. Статья обвинения в документе всего одна - подстрекательство к мятежу. После ее утверждения Трамп стал первым в истории страны президентом, дважды подвергнутым импичменту. Первую попытку отстранить его от должности демократы предприняли в 2019 году. Палата представителей тогда тоже утвердила обвинения в рамках импичмента, однако Сенат, в котором большинство имели республиканцы, в начале 2020 года оправдал главу государства.

В этот раз процедура импичмента была инициирована из-за высказываний, допущенных Трампом 6 января. В тот день сторонники нынешнего хозяина Белого дома, собравшиеся в столице США на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в стране 3 ноября президентских выборов, победу на которых одержал демократ Байден. Демократы в Конгрессе обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу и потребовали его отстранения от власти. В схожем ключе высказались и некоторые представители Республиканской партии. В знак протеста против действий Трампа и беспорядков на Капитолийском холме, в ходе которых погибли несколько человек, ряд чиновников американской администрации подал в отставку.