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В Facebook запретили организовывать мероприятия в центре Вашингтона перед инаугурацией

В компании отметили, что перед инаугурацией запретили пользователям, которые находятся за пределами США, организовывать в стране какие-либо мероприятия через соцсеть

НЬЮ-ЙОРК, 16 января. /ТАСС/. Администрация Facebook запретила организовывать через данную соцсеть новые мероприятия в центре американской столицы с настоящего времени и до инаугурации избранного президента США Джозефа Байдена. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу в ее официальном блоге.

Запрет касается "всех новых мероприятий в Facebook вблизи Белого дома и здания Конгресса США". Кроме того, он распространяется на здания, в которых заседают законодательные собрания американских штатов. Сотрудники соцсети намерены проанализировать уже запланированные мероприятия, касающиеся инаугурации. Информацию о них удалят, если будут выявлены нарушения правил соцсети.

В Facebook отметили, что перед инаугурацией запретили пользователям, которые находятся за пределами США, организовывать в стране какие-либо мероприятия через соцсеть. Инаугурация Байдена запланирована на 20 января.

Сторонники действующего американского лидера Дональда Трампа 6 января попытались воспрепятствовать утверждению в американском Конгрессе итогов прошедших 3 ноября прошлого года президентских выборов, победу на которых одержал Байден. В результате беспорядков погибли несколько человек, в том числе один полицейский.

Компетентные органы США принимают повышенные меры безопасности в Вашингтоне в преддверии инаугурации Байдена. Значительная часть центра города, прилегающая к Белому дому и Конгрессу, перекрыта для движения автотранспорта. Капитолийский холм оцеплен, допуска туда уже несколько дней для широкой общественности нет.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)
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