WP: полиции США за три дня до беспорядков было известно, что Конгресс станет их целью

ВАШИНГТОН, 16 января. /ТАСС/. Полиции Капитолия США за три дня до беспорядков в здании Конгресса было известно, что он станет целью протестующих в американской столице. Об этом сообщила в пятницу газета The Washington Post в распоряжении которой оказался внутренний 12-страничный доклад правоохранительных органов с данными разведки.

Его авторы предупреждали о варианте с применением насилия со стороны митингующих, которые намерены сделать своей мишенью "сам Конгресс". В документе отмечается, что тысячи протестующих, среди которых могут быть вооруженные экстремисты, вероятно, будут участвовать в митинге в центре Вашингтона. На этот раз разгневанная толпа устремится к членам Конгресса, говорится в докладе. "Сторонники действующего президента [Дональда Трампа] рассматривают 6 января 2021 года как последнюю возможность пересмотреть результаты президентских выборов, - отмечается в документе. - Это чувство отчаяния и разочарования может усилить мотивацию к насилию. В отличие от предыдущих произошедших после выборов протестов, целью сторонников Трампа не обязательно будут их противники, как это было раньше, но, скорее, сам Конгресс станет целью [митинга] шестого [января]".

Кроме того, управление Федерального бюро расследований (ФБР) в штате Вирджиния предупредило за сутки коллег в Вашингтоне о планах отдельных граждан предпринять акты насилия 6 января, когда в Конгрессе США должны были утверждать итоги президентских выборов, на которых победу одержал демократ Джозеф Байден.

Газета также подчеркивает, что десятки человек, которые на прошлой неделе были замешаны в беспорядках в Конгрессе, находятся в списках лиц, которые, по версии ФБР, могут быть причастны к террористической деятельности. В пятницу аппараты генеральных инспекторов, являющиеся независимыми органами и выполняющими надзорную функцию, министерств внутренней безопасности, внутренних дел, обороны и юстиции объявили о начале расследования того, как сотрудники служб безопасности готовились и реагировали на митинг в поддержку Трампа, предшествовавший беспорядкам в Конгрессе.

Сторонники нынешнего хозяина Белого дома республиканца Трампа, собравшиеся 6 января в столице США на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в стране 3 ноября президентских выборов, победу на которых одержал Байден. Демократы в Конгрессе обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу и потребовали его отстранения от власти. В схожем ключе высказались и некоторые представители Республиканской партии. В знак протеста против действий Трампа и беспорядков на Капитолийском холме, в ходе которых погибли несколько человек, ряд чиновников американской администрации подал в отставку.