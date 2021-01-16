СМИ: директор ЦРУ в начале декабря готова была подать в отставку

ВАШИНГТОН, 16 января. /ТАСС/. Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джина Хэспел в начале декабря прошлого года готова была подать в отставку после того, как президент Дональд Трамп решил назначить ее заместителем своего сторонника Кэша Пателя. Об этом сообщил в пятницу информационный портал Axios со ссылкой на свои источники.

Глава государства намерен был отправить в отставку заместителя Хэспел Вона Бишопа, а на его место поставить Пателя, который должен был заменить директора спецслужбы, если бы она подала в отставку в знак протеста. Кроме того, отмечает портал, президент-республиканец убежден в том, что в ЦРУ до сих пор хранятся засекреченные документы, которые могут навредить его противникам - бывшему президенту Бараку Обаме, экс-госсекретарю Хиллари Клинтон и другим. Политназначенец, считал глава государства, мог бы помочь ему в публикации этих материалов.

Трамп планировал назначить Пателя заместителем директора ЦРУ 11 декабря, и к тому времени уже были подготовлены соответствующие документы. В тот же день Хэспел впервые за несколько недель решила присутствовать на ежедневном разведбрифинге для президента. После брифинга американский лидер спросил свое окружение, что они думают о ней. Вице-президент Майкл Пенс и юрисконсульт Белого дома Пэт Сиполлоне принялись защищать Хэспел, после чего Трамп отказался назначать Пателя на пост заместителя директора ЦРУ.

В ноябре прошлого года телекомпания CNN сообщала, что несколько законодателей Республиканской партии в Конгрессе США пытаются предотвратить увольнение Хэспел вслед за отставкой министра обороны Марка Эспера. Как выразился один источник в администрации, попытки директора ЦРУ с помощью сенаторов-республиканцев предотвратить ее увольнение "не помогли" и скорее возымели обратный эффект. Несколько должностных лиц в Белом доме предлагали Трампу сменить главу ЦРУ, отмечала телекомпания.