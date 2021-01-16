Британия, Германия и Франция призвали Иран отказаться от производства металлического урана

ЛОНДОН, 16 января. /ТАСС/. Великобритания, ФРГ и Франция призвали Иран прекратить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по производству металлического урана. Об этом говорится в совместном заявлении трех стран, обнародованном в субботу британским внешнеполитическим ведомством.

"Мы, правительства Франции, Германии и Соединенного Королевства, глубоко озабочены заявлением Ирана о том, что страна готовится производить металлический уран. Мы призываем Иран приостановить эту деятельность и незамедлительно вернуться к исполнению обязательств, взятых на себя в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), если Тегеран намерен сохранить сделку", - отмечается в сообщении.

В нем указывается, что "производство металлического урана потенциально может иметь военные цели". "В рамках СВПД Иран выразил приверженность отказу от производства металлического урана и проведения исследовательских работ относительно урановой металлургии в течение 15 лет", - сказано в заявлении.

О начале научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию улучшенного топлива для Тегеранского исследовательского реактора, а именно производства металлического урана, сообщил в среду постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб Абади. 1 декабря Меджлис (парламент) Ирана дал национальному правительству один месяц для отказа от выполнения дополнительного протокола с МАГАТЭ, если остальные участники ядерной сделки не вернутся к полному исполнению своих обязательств. Эта инициатива также должна была обязать Организацию атомной энергии Ирана создать в Исфахане завод по производству металлического урана.

1 января генеральный директор МАГАТЭ уведомил Совет управляющих агентства и Совет Безопасности ООН о намерении Ирана начать обогащение урана до 20%. 4 января МАГАТЭ подтвердило, что Иран на объекте в Фордо начал процесс обогащения урана до уровня 20%. Разрешенный в соответствии с СВПД 2015 года уровень обогащения не должен превышать 3,67%. В 2020 году Иран обогащал уран до 4,5%.

После выхода США из СВПД по иранской ядерной программе в 2018 году Иран приступил к поэтапной приостановке выполнения своих обязательств, касающихся обогащения урана и исследовательской деятельности, а в начале января 2020 года заявил о завершении этого процесса.