ДОНЕЦК/ЛУГАНСК, 16 января. /ТАСС/. Донецкая и Луганская народная республики (ДНР и ЛНР) в одностороннем порядке передадут Украине группу удерживаемых лиц при посредничестве главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. Об этом говорится в обнародованном в субботу совместном заявлении республик Донбасса.

"Руководством Донецкой народной республики совместно с руководством Луганской народной республики было принято решение в одностороннем порядке передать на украинскую сторону при посредничестве Виктора Медведчука некоторых удерживаемых в местах лишения свободы граждан Украины", - говорится в заявлении республик, находящемся в распоряжении ТАСС.

"О таком решении он вчера был уведомлен соответствующим письмом. В эту группу вошли женщины, пожилые и страдающие тяжелыми заболеваниями лица", - отмечается в заявлении. Конкретная численность подлежащих передаче Киеву удерживаемых лиц пока не сообщается. В заявлении ДНР и ЛНР отмечается, что украинской стороне передаются люди, которые не принимали участия в вооруженных действиях против республик и по возвращении на Украину не смогут нанести ущерб Донбассу и его жителям.

В заявлении не называется конкретная дата передачи удерживаемых лиц. Однако в нем отмечается, что такое решение было принято исключительно как жест гуманности и милосердия в преддверии одного из главных христианских праздников - Крещения Господня, который отмечается 19 января. "Этот день является хорошим поводом для того, чтобы вспомнить о важности великодушия, человечности и помощи ближнему, несмотря на то, что определенные лица в высоких кабинетах в Киеве старательно игнорируют такие простые, но фундаментально важные понятия", - заявляют главы МИД ДНР и ЛНР.

Обмен пленными по формуле "всех на всех" - одна из договоренностей парижского саммита в "нормандском формате", состоявшегося в декабре 2019 года. Уже 29 декабря 2019 года состоялся первый за два года большой обмен пленными между ДНР и ЛНР и Украиной: республики Донбасса передали 76 человек, Киев вернул 124. 16 апреля 2020 года между Киевом и республиками Донбасса прошел еще один обмен, в ходе которого Киев передал ДНР и ЛНР 14 человек и получил 20. Однако задача обменять "всех на всех", которая записана и в минских соглашениях, по-прежнему остается нерешенной. Кроме того, остается невыполненной украинской стороной договоренность о "юридическом очищении" всех освобожденных. На Украине лица, переданные Киевом республикам Донбасса, по-прежнему остаются в статусе разыскиваемых.