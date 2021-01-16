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Действующий президент Уганды победил на выборах

Йовери Кагуту Мусевени заручился поддержкой 58,64% избирателей

ТАСС, 16 января. Избирательная комиссия Уганды объявила действующего президента страны Йовери Кагуту Мусевени победителем на состоявшихся 14 января выборах главы государства. Как в субботу информировало агентство Reuters, Мусевени заручился поддержкой 58,64% проголосовавших избирателей.

После обработки бюллетеней Мусевени набрал 5,85 млн голосов, а за его основного конкурента, лидера оппозиции Боби Вайна, проголосовали 3,48 млн избирателей, приводит агентство данные избиркома.

Как отмечает Reuters, Вайн вновь заявил о мошенничестве и призвал граждан отклонить результаты выборов.

В президентских выборах, которые прошли в Уганде в минувший четверг, участвовали 11 кандидатов. В качестве фаворита на победу рассматривался действующий глава государства Мусевени, который управляет страной 34 года. Его основной конкурент Боби Вайн заявил в пятницу, что представленные избиркомом данные являются "шуткой", и назвал себя "избранным президентом".

Общее количество избирателей в Уганде составляет около 18 млн человек.

Теги
Мусевени, Йовери КагутаУганда
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