Лукашенко заявил, что Белоруссия отстояла свое право проводить независимую политику

МИНСК, 16 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в минувшем году белорусскому государству пришлось отстаивать право на осуществление независимой внутренней и внешней политики. Об этом он сказал в субботу на приеме от имени президента на старый Новый год.

"В 2020 году нам фактически объявили войну. И развязана она была не против президента, госслужащих, силовых структур, а против сильного государства в целом. Государства, которое, несмотря на скромное место на карте мира, может позволить себе проводить независимую внешнюю и внутреннюю политику", - отметил Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.

По словам президента, минувший год "заставил нас посмотреть на мир и свое место в нем очень широко раскрытыми глазами". "С одной стороны, 2020-й надел на нас маски, с другой стороны - кое с кого снял их, сорвал. Мы лучше узнали друг друга. В ком-то разочаровались, к сожалению. А в ком-то нашли опору", - сказал Лукашенко. "Мы увидели белорусов, которые в острый исторический момент остались верны чести и совести, что в наш прагматичный век особенно ценно", - добавил он.

Лукашенко заявил, что ранее предупреждал соотечественников о том, что Белоруссию ждут тяжелые испытания - достойно ли государство своей независимости. "Время проверило нас и дало ответ: достойны", - подчеркнул глава республики.

Лукашенко считает, что "если бы мы были слабыми, с нами бы разобрались без этих событий и без войны". "Если бы мы были очень сильными, допустим, как Китай, нам бы не предъявляли такие претензии. Хотя и Китай шатали, да еще как: помните гонконгские события?"- сказал президент.

Он убежден, что суверенитет страны немыслим без сильной власти. "Это очень важно в тот момент, когда мы вплотную подошли к тому, чтобы перелопатить нашу конституцию. А сильная власть - это не один человек. Это нация, готовая сплотиться, когда государство находится под ударом", - заявил Лукашенко. По его словам, белорусы "выстояли, пока выстояли, потому что были едины в стремлении сохранить мир и историческую правду, свой уклад жизни и менталитет". "Раскачались, правда, не сразу. Но раскачались. Долго запрягали - сейчас едем", - отметил президент.

Борьба с фейками

Лукашенко заявил, что журналисты государственных СМИ должны отбросить деликатность в борьбе с фейковой информацией и манипулированием сознанием.

"Не время для деликатности, хоть это и противоречит нашему национальному характеру. Чтобы выжить, надо срывать маски и называть вещи своими именами", - отметил Лукашенко.

Белорусский президент сказал, что "красивое слово "фейк" - это обычная ложь, а постправда - самая примитивная манипуляция сознанием человека". "Но этим и другим технологиям мы, как прежде, противопоставим классическую объективную и честную журналистику", - заявил Лукашенко.

Обращаясь к участникам мероприятия, президент отметил, что они в минувшем году "перевернули не просто очередную страницу нашей независимой истории, а перевернули сознание людей, по крайней мере, большинства нашего общества". "Вы показали, что значит любить Родину не на словах, а на деле. Показали, что значит быть истинным патриотом. Мы прошли через испытания, которые сломали не один народ, но мы взяли судьбу в свои руки", - заявил Лукашенко.