Участники новой правящей коалиции Эстонии пообещали достроить границу с Россией

ТАЛЛИН, 16 января. /ТАСС/. Новое правительство Эстонии, которое намерены сформировать праволиберальная Партия реформ и Центристская партия, за которую голосует большинство русскоязычных избирателей, продолжит строительство новой инфраструктуры границы с РФ. Об этом в субботу заявила лидер Партии реформ Кая Каллас.

"Большой вопрос - это восточная граница, и мы продолжим строительство, - сказала она на пресс-конференции по итогам очередного раунда переговоров о создании коалиции. - По возможности мы хотим привлечь [к проекту] эстонскую оборонную промышленность".

Заместитель председателя Центристской партии Майлис Репс добавила, что строительство новой инфраструктуры восточной границы требует больших ресурсов.

"При этом мы хотим продолжить его реализацию с применением технических и других средств", - добавила она.

Как отметила Каллас, в числе приоритетов нового кабинета будет сотрудничество с США, а также углубление сотрудничества между странами Балтии, особенно в сфере обороны. Она предложила проводить ежегодный саммит балтийских государств на высшем уровне по оборонной политике.

Формирование нового правительства Эстонии потребовалось после отставки с поста премьера лидера Центристской партии Юри Ратаса 13 января из-за коррупционного скандала с выдачей государственного кредита девелоперу недвижимости Porto Franco, как считает следствие, в обмен на пожертвования.

О проекте обустройства границы Эстонии с РФ

Кабинет министров Эстонии утвердил проект обустройства сухопутной границы с Россией в 2016 году. Как заявлял на тот момент глава МВД Эстонии Ханно Певкур, в инфраструктурном отношении Таллин рассчитывает сделать свою границу с Россией "самой современной в ЕС", со стопроцентным техническим контролем. Пограничников намерены были обеспечить камерами слежения и беспилотниками.

В августе 2019 года правительство Эстонии информировало, что стоимость всего проекта обустройства восточной границы составит €130,5 млн. Работы по строительству инфраструктуры на границе начались в эстонском уезде Вырумаа в июле прошлого года. Проект может быть завершен к 2026-2027 годам.

Юридически эстонско-российской границы пока не существует. Соответствующий договор, подписанный в феврале 2014 года главами МИД Эстонии и РФ, должен быть ратифицирован парламентами обеих стран.