Алиев и Эрдоган обсудили будущую работу российско-турецкого центра мониторинга в Карабахе

"Главы государств обсудили скорое начало работы совместного российско-турецкого мониторингового центра в Агдаме, отметив, что деятельность центра послужит делу обеспечения долгосрочного мира", - говорится в сообщении.

Алиев проинформировал Эрдогана о работах по реконструкции, которые проводятся на перешедших под контроль Баку территориях, "выразив удовлетворение активным участием турецких компаний в этом процессе". "Президент Турции подчеркнул, что его страна и далее будет поддерживать Азербайджан. Президент Алиев выразил благодарность за это", - отмечается в сообщении.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил 15 января, что в мониторинговом центре будут служить по 60 военных из России и Турции.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. В соответствии с документом азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, а в регионе разместились российские миротворцы. Меморандум о создании российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня был подписан 11 ноября по итогам переговоров с участием министра обороны РФ Сергея Шойгу.