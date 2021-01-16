В Донбассе заявили, что Зеленский дезинформировал Меркель о соблюдении перемирия

ДОНЕЦК/ЛУГАНСК, 16 января. /ТАСС/. Заявление президента Украины Владимира Зеленского в телефонной беседе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель о соблюдении Киевом перемирия в Донбассе не соответствует реальному положению дел в регионе. Об этом говорится в обнародованном в субботу совместном заявлении представителей республик Донбасса в минской контактной группе, министров иностранных дел Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Натальи Никоноровой и Владислава Дейнего.

"Возмутительным является тот факт, что такую откровенную дезинформацию президент Украины транслирует не только для внутренней аудитории, но и мировому сообществу, в частности лидерам стран-гарантов минских соглашений", - цитирует заявление представителей ДНР и ЛНР Донецкое агентство новостей. Полпреды ДНР и ЛНР в контактной группе подчеркнули, что на сегодняшний день режим прекращения огня ни "в целом", ни в частности не соблюдается Киевом.

Таким образом Наталья Никонорова и Владислав Дейнего прокомментировали распространенное в пятницу заявление офиса президента Украины. Согласно коммюнике, Зеленский в беседе с Меркель отметил, что режим прекращения огня, который продолжается с 27 июля 2020 года, в целом соблюдается. В сообщении офиса президента Украины также говорится, что Киев выполнил все требования "нормандского саммита" в Париже, прошедшего в декабре 2019 года.

"С момента, когда украинская сторона дезавуировала меры по усилению и контролю режима прекращения огня, вооруженные формирования Украины регулярно проводят обстрелы территории республик, в результате которых гибнут военнослужащие, получают ранения мирные жители, разрушаются домостроения и инфраструктура", - говорится в заявлении Никоноровой и Дейнего. "При этом все наши призывы как можно более оперативно согласовать на минской площадке новый пакет мер по контролю перемирия Киев методично срывает, находя все новые отговорки и тем самым только усугубляя эскалацию", - отмечают главы МИД ДНР и ЛНР.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Дополнительные меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных пунктов соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в случае прямого приказа командования.