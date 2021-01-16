В Киеве приветствуют решение ДНР и ЛНР передать Украине группу удерживаемых лиц

КИЕВ, 16 января. /ТАСС/. Украина приветствует решение Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в одностороннем порядке передать Киеву группу удерживаемых лиц. Об этом говорится в заявлении полпреда Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонида Кравчука, опубликованном на странице украинской делегации в Facebook.

"Мы не можем не приветствовать возвращение наших граждан на территорию, подконтрольную правительству Украины", - заявил он. Вместе с тем Кравчук раскритиковал то, что такая передача запланирована при посредничестве главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. "Частные лица не имеют полномочий вмешиваться в вопросы межгосударственного и международного урегулирования вооруженных конфликтов", - отмечается в заявлении Кравчука.

В нем говорится, что возвращение граждан Украины будет осуществлено "согласно нормам международного права и украинского законодательства". "Все переговоры и процедуры по возвращению граждан осуществляют уполномоченные государственные органы Украины в рамках политических соглашений, принятых в нормандском формате", - подчеркнул Кравчук.

Ранее в субботу было обнародовано совместное заявление ДНР и ЛНР о том, что республики в одностороннем порядке передадут Киеву группу удерживаемых лиц при посредничестве Медведчука. Отмечалось, что в эту группу войдут женщины, пожилые и страдающие тяжелыми заболеваниями лица. При этом конкретная численность подлежащих передаче удерживаемых лиц, а также дата передачи пока не сообщаются.

Обмен пленными по формуле "всех на всех" - одна из договоренностей парижского саммита в "нормандском формате", состоявшегося в декабре 2019 года. Уже 29 декабря 2019 года состоялся первый за два года большой обмен удерживаемыми лицами: республики Донбасса передали 76 человек, Киев вернул 124. 16 апреля 2020 года состоялся еще один обмен, в ходе которого Киев передал 14 человек и получил 20. Однако задача обменять "всех на всех", которая прописана в минских соглашениях, по-прежнему остается нерешенной. Кроме того, украинская сторона не выполняет договоренность о "юридическом очищении" всех освобожденных. На Украине лица, переданные Киевом республикам Донбасса, по-прежнему остаются в статусе разыскиваемых.