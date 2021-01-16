В Вене десятки тысяч противников коронавирусных ограничений вышли на демонстрацию

ВЕНА, 16 января. /ТАСС/. Демонстрация противников ограничительных мер против распространения коронавируса прошла в субботу в Вене. Согласно данным организаторов, в демонстрации приняли участие до 50 тыс. человек, сообщило Австрийское агентство печати .

Протестующие выступили против жесткого локдауна и ношения медицинских масок. Участники акции протеста собрались в центре города на площади Хельденплац с транспарантами и флагами, а затем прошли маршем по кольцевой улице Вены.

Полиция в связи с этим перекрыла проезд автотранспорта по центральным улицам. Противники коронавирусных мер не соблюдали социальную дистанцию и не носили медицинские маски, как это предусмотрено правилами проведения митингов.

Правительство Австрии в субботу провело встречу с ведущими экспертами в сфере здравоохранения с целью решения вопроса, будет ли после 24 января продлен жесткий карантин. Эксперты по результатам заседания заявили, что карантин следует продлить на две-три недели.

В Австрии с 26 декабря 2020 года до 24 января 2021 года введен третий жесткий локдаун, в рамках которого закрыты торговые центры, учреждения культуры, предприятия сферы услуг и общественного питания. В январе в стране начался второй этап бесплатного массового тестирования населения, а также массовая вакцинация от коронавируса.