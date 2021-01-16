Премьер-министр Туниса объявил о перестановках в правительстве

ТУНИС, 16 января. /ТАСС/. Премьер-министр Туниса Хишам Машиши объявил в субботу на пресс-конференции об изменении состава возглавляемого им с сентября 2020 года кабинета министров.

По словам главы кабмина, проведение кадровых перестановок в правительстве было обусловлено необходимостью заполнения вакантных министерских должностей, а также замены ряда глав министерств, не справляющихся со своими обязанностями.

Согласно решению премьер-министра, новые руководители были назначены в одиннадцать министерств, включая министерство внутренних дел (Валид Дхбиби), министерство юстиции (Юссеф Зуагхи), министерство здравоохранения (Хеди Кхаири), министерство культуры (Юссеф Бен Ибрагим), министерство по делам молодежи и спорта (Закариа Белькоджа).

Кроме того, премьер объявил об упразднении министерства по делам гражданского общества и правам человека, а также Государственного секретариата по финансовым делам, передав полномочия данных ведомств в аппарат правительства.

Президент Туниса Каис Саид поручил Машиши сформировать новый кабинет министров после того, как премьер Элиас Фахфах, возглавлявший правительство менее полугода, подал 15 июля 2020 года прошение об отставке из-за выдвинутых против него обвинений в конфликте интересов. Парламент Туниса одобрил Машиши в качестве главы правительства 2 сентября 2020 года.