Лукашенко назвал закрытие границ причиной затянувшихся протестов в Белоруссии

"Каждый раз после президентских выборов обязательно происходят перевороты машин, сжигание гаишных машин, а в 2010 году штурм Дома правительства, - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде, фрагмент которого опубликован в ее Telegram-канале. - К этому не привыкнешь, но это факт. Ничего чрезвычайного, если можно так выразиться, по сравнению с предыдущими итогами выборов не произошло. Единственное - по времени растянулось [о протестах в республике], потому что даже вы [Россия] закрыли от нас границы. Те несколько тысяч человек, которые работали в России, вы их оттуда "выдавили". Они здесь остались, а работать не хотят".

Лукашенко уточнил, что в последнее время 10-12 тыс. человек посещали акции протеста, однако оппозиционные Telegram-каналы сообщали о 200 тыс. человек. По словам президента, на данный момент всего 200-300 человек продолжают собираться по воскресеньям для выражения своего несогласия с итогами выборов. "Как они выходят? Во дворах собираются 5-10 человек, но где-то и 20 человек. "Селфанулись", в [Telegram-] канал вбросили. Где-то деньги пришлют из-за рубежа, если пришлют", - пояснил он.