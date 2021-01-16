Байден поручит советникам по науке уделить особое внимание пандемии, экономике, климату

НЬЮ-ЙОРК, 16 января. /ТАСС/. Избранный президент США Джозеф Байден поручит специалистам, которых он намерен назначить ключевыми советниками по науке, сосредоточить внимание на вопросах, касающихся борьбы с пандемией нового коронавируса, восстановления экономики страны, а также противодействия изменению климата. Об этом он заявил 16 января во время выступления в Уилмингтоне (штат Делавэр).

"Сегодня я рад представить команду, в которую вошли некоторые из наиболее выдающихся исследователей. Я попрошу их сконцентрироваться на пяти ключевых сферах. Первая - это пандемия и все, что мы можем узнать и сделать для решения широкого круга проблем, касающихся здравоохранения", - отметил Байден. Как он пояснил, вторая сфера - это экономика, а также проблемы, касающиеся ее эффективного восстановления.

В числе указанных пяти основных задач демократ назвал противодействие изменению климата, обеспечение ведущей роли США в сфере технологий, а также сохранение в стране "долгосрочной заинтересованности" в развитии науки. Избранный президент США заверил, что в его администрации "наука всегда будет играть ведущую роль".

Байден объявил, что его ключевым советником по науке станет генетик Эрик Лэндер. По словам демократа, в его администрации указанная должность будет считаться министерской. Заместителем Лэндера станет Алондра Нельсон. В группу советников Байдена по науке также войдут Фрэнсис Арнольд и Мария Зубер. По словам демократа, все указанные советники должны гарантировать, что решения администрации "основаны на научных данных и фактах".

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 23,6 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 393,2 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.