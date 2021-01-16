В тюрьмах США решили временно усилить меры безопасности

"В свете текущих событий в стране <...> было принято решение об [обеспечении] безопасности всех учреждений. Эта мера предпринимается для поддержания безопасности и упорядоченного функционирования наших учреждений, а также для обеспечения бесперебойной безопасности нашего персонала, заключенных и общественности", - сказано в сообщении. В бюро добавили, что отбывающим наказание "предоставят доступ к телефону и электронной почте". В свою очередь телекомпания CBS поясняет, что, помимо запрета на посещения, вводимые ограничения предполагают то, что заключенным большую часть дня будет запрещено покидать свои камеры.

В сообщении бюро подчеркивается, что решение о введении указанных мер не было принято в связи с поступлением какой-либо конкретной информации. "Эти действия являются мерой предосторожности и не представляют собой ответ на какие-то существенные события, происходящие внутри наших объектов", - говорится в заявлении. В ведомстве также выразили надежду на то, что дополнительные ограничения будут действовать в течение "короткого периода времени".

Бюро тюрем не уточняет, с какими именно "событиями в стране" связано введение этих ограничений, однако американские СМИ обращают внимание на то, что заявление было распространено за несколько дней до инаугурации избранного президента США Джозефа Байдена. Она пройдет 20 января в Вашингтоне. В свете этого компетентные органы США в последние дни усиливают меры безопасности в столице. Значительная часть центра города, прилегающая к Белому дому и Конгрессу, уже перекрыта для движения автотранспорта. Капитолийский холм оцеплен, допуска туда уже несколько дней для широкой общественности нет. Кроме того, в Вашингтон к 20 января прибудут около 25 тыс. бойцов Национальной гвардии США.