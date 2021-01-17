Около 9,5 тыс. бойцов Нацгвардии уже находятся в Вашингтоне в преддверии дня инаугурации

ВАШИНГТОН, 17 января. /ТАСС/. Около 9,5 тыс. бойцов Национальной гвардии США находятся к настоящему времени в американской столице. Они прибыли в Вашингтон со всей страны для обеспечения безопасности в городе 20 января - в день инаугурации избранного президента Джозефа Байдена.

"Тысячи служащих Нацгвардии продолжили прибывать в субботу в столицу страны для [оказания] помощи правоохранителям во время президентской инаугурации. <...> По состоянию на утро субботы в Вашингтоне находились около 9,5 тыс. бойцов Нацгвардии из 46 штатов, трех территорий и федерального округа Колумбия", - сказано в сообщении, опубликованном в субботу на сайте Национальной гвардии. В общей сложности к 20 января в столицу должны прибыть около 25 тыс. бойцов.

"Кроме того, более 4 тыс. бойцов Национальной гвардии обеспечивают защиту зданий законодательных собраний и других ключевых объектов инфраструктуры в штатах", - подчеркивается в пресс-релизе.

Части американской Нацгвардии расквартированы в каждом штате, они подчиняются губернаторам и президенту. Нацгвардия является организованным резервом Армии (сухопутных войск) и ВВС США, который может быть задействован в чрезвычайных ситуациях, например для ликвидации последствий стихийных бедствий, поддержания правопорядка.

В связи с инаугурацией компетентные органы США в последние дни усиливают меры безопасности в столице. Значительная часть центра города, прилегающая к Белому дому и Конгрессу, уже перекрыта для движения автотранспорта. Капитолийский холм оцеплен, допуска туда уже несколько дней для широкой общественности нет.