На Украине пройдут повторные выборы мэров в трех городах

КИЕВ, 17 января. /ТАСС/. Повторные выборы мэров Борисполя и Броваров в Киевской области, а также Новгорода-Северского в Черниговской области, где ранее кандидаты-лидеры умерли от осложнений, вызванных коронавирусом, пройдут в воскресенье. Как сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины, пройдут также выборы 40 депутатов местных, 11 поселковых и 40 сельских советов.

На выборах мэра Борисполя 25 октября 2020 года победителем был объявлен кандидат от партии "Наш край" Анатолий Федорчук, который уже работал на этой должности с 2006 года. Он набрал большинство голосов избирателей - 24,93%. Однако 28 октября прошлого года стало известно, что он умер.

Одним из лидеров предвыборной гонки в Броварах являлся Валерий Иваненко, кандидат от партии "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко. 1 декабря он умер от последствий инфицирования коронавирусом. В ноябре суд на Украине признал местные выборы в Броварах несостоявшимися из-за многочисленных нарушений и обязал городскую территориальную избирательную комиссию провести новые выборы мэра, а также депутатов горсовета.

Кандидат от партии "Родной дом" Олег Бондаренко, лидировавший на выборах мэра Новгорода-Северского, также умер от осложнений после заражения. В связи с этим были назначены повторные выборы городского главы.

Избирательные участки на повторных местных выборах откроются в 09:00 мск, голосование завершится в 21:00 мск. По данным ЦИК, на должность мэра Борисполя претендуют 16 кандидатов, Броваров - девять, Новгорода-Северского - семь.

Выборы на Украине

25 октября 2020 года в стране состоялись местные выборы, в ходе которых украинцы избирали депутатов 22 областных советов, 381 городского совета, 136 районных советов, более 1 тыс. поселковых советов. Согласно решению Верховной рады, голосование не проводилось на неподконтрольной Киеву части Донбасса.

Кроме того, выборов не было в 10 сельских, поселковых, городских территориальных общинах Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и в восьми общинах Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области, подконтрольных центральной власти Украины. Как сообщил ЦИК, в этих прилегающих к линии соприкосновения районах выборы не проводились из соображений безопасности.

Впоследствии в некоторых городах были назначены вторые туры выборов мэров.

Местные выборы проходят на Украине по новому избирательному кодексу. В населенных пунктах, где проживают более 75 тыс. человек, возможно проведение второго тура выборов мэров, если ни один из кандидатов не набирает в первом туре абсолютного большинства голосов (50% плюс один голос). В остальных населенных пунктах глав советов избирают на основании простого большинства голосов.