США разочарованы решением Мексики не возбуждать дело против бывшего главы Минобороны

ТАСС, 17 января. Министерство юстиции США разочаровано решением Генеральной прокуратуры Мексики не возбуждать уголовное дело в отношении бывшего министра обороны республики Сальвадора Сьенфуэгоса. Об этом в субботу говорится в заявлении представителя американского ведомства, которое приводит агентство Reuters.

В министерстве отметили, что американская сторона также разочарована решением Мексики обнародовать секретные материалы по делу, которые были переданы ей спецслужбами США. "Обнародование такой информации нарушает договор о взаимной правовой помощи между Мексикой и США, а также ставит под сомнение то, могут ли США продолжать делиться информацией с Мексикой для оказания помощи в расследовании преступлений", - говорится в заявлении представителя Минюста.

Бывший министр обороны Мексики был арестован сотрудниками ФБР в международном аэропорту Лос-Анджелеса (штат Калифорния) в середине октября. По данным американских следственных органов, с 2012 по 2018 год генерал Сьенфуэгос, находясь на посту главы Минобороны, за взятки оказывал поддержку наркокартелю H-2, активно сбывающему наркотики в США. В начале ноября экс-министр отказался признать себя виновным на судебном заседании, состоявшемся в Нью-Йорке в формате видеоконференции.

Сьенфуэгос вернулся в Мексику 18 ноября. Ранее в тот же день стало известно, что федеральный суд Восточного округа штата Нью-Йорк постановил снять с него обвинения в причастности к незаконному обороту наркотиков и легализации преступно нажитых средств.

В конце октября глава МИД Мексики Марсело Эбрард заявил о недовольстве Мехико тем, что соседнее государство не стало делиться информацией о намерении задержать Сьенфуэгоса. В ноябре правительство латиноамериканской страны направило США дипломатическую ноту в связи с арестом экс-министра.