Саммит G7 пройдет в июне на курорте британского Корнуолла

ЛОНДОН, 17 января. /ТАСС/. Великобритания проведет саммит Группы семи (G7) с 11 до 13 июня в курортном городке Карбис-Бэй на Атлантическом побережье полуострова Корнуолл. Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона.

На встречу лидеров Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции, Японии и Евросоюза будут приглашены руководители Австралии, Индии и Южной Кореи. Как отмечается в коммюнике правительства Великобритании, страны, председательствующей в 2021 году в неформальном объединении семи экономически развитых государств мира, на встрече лидеры G7 обсудят такие совместные проблемы, как пандемия коронавируса и климатические изменения. Они также поднимут тему всеобщего доступа населения к беспрепятственной торговле, преимуществам технологического прогресса и научных открытий.

"Премьер-министр намерен использовать "семерку" для активизации сотрудничества между демократическими и технологически продвинутыми странами мира. С этой целью он пригласил лидеров Австралии, Индии и Южной Кореи принять участие во встрече в качестве гостей, чтобы повысить уровень знания и опыта за столом. Вместе 10 лидеров представляют более 60% населения, живущего в демократических странах", - говорится в заявлении Даунинг-стрит, 10.

Восстановление после пандемии

Эта встреча будет первой за практически два года, прошедших с момента предыдущего саммита "семерки" во французском Биаррице. Он состоялся 24-26 августа 2019 года. В прошлом году из-за пандемии коронавируса саммит G7 так и не был проведен. Вашингтон, который председательствовал в объединении в 2020 году, поначалу планировал перенести мероприятие с июня на осень, однако в итоге президент США Дональд Трамп вовсе не стал организовывать встречу в верхах.

"Коронавирус, без сомнения, - самая разрушительная сила, которую мы видели за последние поколения и самое большое пережитое нами испытание для современного мирового порядка. Совершенно правильно, что мы подходим к задаче восстановления, объединяясь в духе открытости, чтобы создать лучшее будущее", - заявил Борис Джонсон.

Встреча без России

Британский премьер назвал G7 назвал "наиболее известной группой демократических стран", которая "долгое время была инициатором международных действий по решению самых важных проблем". Среди них он упомянул списание "семеркой" долгов беднейших государств, а также ответные действия G7 на воссоединение Крыма с Россией в 2014 году.

В формате "семерки" организация существовала в 1976-1997 годах. Впервые президент РФ как равноправный партнер был приглашен на саммит G7 в Неаполе в 1994 году. С тех пор встречи проводились в формате "восьмерки".

В 2014 году председательство в клубе перешло к РФ, саммит планировалось проводить в Сочи, но из-за событий на Украине и возникновения напряженности с государствами Запада встреча была перенесена в Брюссель и прошла без российского участия. Объединение приняло решение вернуться к формату "семерки".

Виртуальная подготовка

На этой неделе агентство Bloomberg сообщило о том, что перед июньским саммитом Джонсон намерен провести встречу лидеров G7 в режиме видеоконференции. Она, по данным агентства, намечена на конец февраля. Одной из основных тем, как ожидается, станет продвижение демократических ценностей и защита прав человека по всему миру. При этом Bloomberg указало, что конкретно виртуальный саммит будет посвящен борьбе с пандемией коронавируса.

Bloomberg подчеркнул, что избрание президентом США Джозефа Байдена может стать хорошей возможностью, чтобы придать новый импульс G7, поскольку действующий глава Белого дома Дональд Трамп, полномочия которого истекают 20 января, "часто подрывал этот форум, что стало особенно заметным в 2018 году в Канаде, когда он отказался подписать итоговое коммюнике".

В то же время, как считает Bloomberg, саммит позволит Джонсону реализовать концепцию "глобальной Британии", которая призвана увеличить роль королевства в решении ключевых международных проблем. Помимо организации встречи лидеров государств Группы семи, Лондон в феврале будет председательствовать в Совете Безопасности ООН, а в ноябре проведет 26-ю Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26).

Корнуолл в центре мировой политики

Джонсон назвал расположенное на юго-западе Англии графство Корнуолл, одно из самых популярных направлений внутреннего туризма, "идеальным местом для проведения такого важного саммита". "Двести лет назад оловянные и медные рудники Корнуолла были в центре промышленной революции Великобритании, и этим летом Корнуолл снова станет ядром великих глобальных перемен и прогресса. Я с нетерпением жду возможности приветствовать мировых лидеров в этом замечательном регионе и стране", - заявил Джонсон.

По оценкам властей, проведение саммита принесет Корнуоллу прибыль в районе £50 млн ($68 млн) за счет увеличения интереса со стороны туристов в будущем.

Удаленный на почти 500 км от Лондона Карбис-Бэй практически является продолжением популярного туристического городка, а в прошлом рыбацкой деревни Сент-Айвс. В 2010 и 2011 годах Сент-Айвс признавался лучшим морским курортом Великобритании.