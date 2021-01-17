NBC: ФБР выясняет, получали ли участники беспорядков в Вашингтоне деньги из других стран

НЬЮ-ЙОРК, 17 января. /ТАСС/. Сотрудники ФБР США начали расследование, чтобы выяснить, получали ли участники беспорядков в центре Вашингтона средства из других стран. Об этом сообщил в субботу телеканал NBC .

По словам его источников, в рамках данного разбирательства специалисты ФБР выясняют обстоятельства, касающиеся перевода биткойнов на $500 тыс. членам группировок правого толка в США. Указанные средства, предположительно, были предоставлены гражданином Франции до беспорядков.

Специалисты ФБР также полагают, что некие структуры, якобы связанные с Россией, Ираном и Китаем, пытаются воспользоваться произошедшим в Вашингтоне "в своих интересах" в информационной сфере. По версии источников телеканала, американские власти считают, что имеются свидетельства попыток со стороны других стран тайно оказать поддержку "политическим экстремистам" в США.

Сторонники действующего американского лидера Дональда Трампа 6 января попытались воспрепятствовать утверждению в американском Конгрессе итогов прошедших 3 ноября прошлого года президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джозеф Байден. В результате беспорядков погибли несколько человек, в том числе один полицейский.