Джулиани заявил, что готовит аргументы защиты Трампа в рамках процедуры импичмента

НЬЮ-ЙОРК, 17 января. /ТАСС/. Личный адвокат действующего президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани занимается подготовкой доводов защиты в рамках процедуры импичмента американского лидера. Об этом юрист сообщил в интервью журналистам телеканала ABC, которое было опубликовано в субботу.

"В настоящее время я [в этом] участвую. Я сейчас работаю над этим", - отметил он. Как полагает Джулиани, политические оппоненты Трампа пытаются доказать, что его заявления о массовых фальсификациях, якобы имевших место на состоявшихся в ноябре 2020 года президентских выборах, следует расценивать в качестве "призывов к насилию". По мнению адвоката, если доказать, что заявления о фальсификациях на выборах хотя бы отчасти соответствуют действительности, то это лишает демократов ключевого аргумента.

Джулиани не исключил, что Трамп будет давать показания во время разбирательства. "Такое решение всегда принимают в последний момент", - отметил он.

Контролируемая Демократической партией Палата представителей Конгресса США в среду одобрила резолюцию об импичменте Трампа. Статья обвинения в документе всего одна - подстрекательство к мятежу. После ее утверждения Трамп стал первым в истории страны президентом, дважды подвергнутым импичменту. Первую попытку отстранить его от должности демократы предприняли в 2019 году. Палата представителей тогда тоже утвердила обвинения в рамках импичмента, однако Сенат, в котором большинство имели республиканцы, в начале 2020 года оправдал главу государства.

В этот раз процедура импичмента была инициирована из-за высказываний, допущенных Трампом 6 января. В тот день сторонники Трампа, собравшиеся в столице США на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов президентских выборов, победу на которых одержал Джозеф Байден. Демократы в Конгрессе обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу и потребовали его отстранения от власти. В схожем ключе высказались и некоторые представители Республиканской партии.

В знак протеста против действий Трампа и беспорядков на Капитолийском холме, в ходе которых погибли несколько человек, ряд чиновников американской администрации подали в отставку.