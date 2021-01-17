Вашингтон готовится к инаугурации Байдена в условиях повышенных мер безопасности

Для перекрытия дорог Пентагон пригнал военные внедорожники Humvee и грузовики. Дежурящие в центре служащие Нацгвардии, численность которых уже достигла почти 10 тыс., вооружены автоматами. На ряде дорог, ведущих, в частности, к Конгрессу, оборудованы специальные блокпосты для проверок. Прохожие дружелюбно настроены по отношению к военнослужащим, которые поясняют, что проезд закрыт, и предлагают альтернативные пути, если это возможно. Некоторые американцы даже машут руками военнослужащим, а те отвечают на этот знак приветствия. Кроме того, местные жители с маленькими детьми пришли посмотреть на все ограничения: они фотографировали силовиков и заграждения на свои телефоны, а некоторые даже приносили бойцам еду.

"Мы знаем, что это очень неудобно для наших жителей и бизнеса. Я хочу поблагодарить вас за сотрудничество и понимание, - отметила на днях столичный мэр Мюриэл Боузер. - Очевидно, мы находимся в непредсказуемой ситуации".

Так, почти за неделю до вступления Байдена в должность главы государства американские силовики блокировали значительную часть Вашингтона, почти полностью перекрыв доступ туда широкой общественности и транспорта. Закрыты в том числе 13 станций местного метро, прекращено движение автобусов на некоторых маршрутах. Кроме того, принято решение превратить в запретную зону весь центральный бульвар Вашингтона, тянущийся от Капитолийского холма до мемориала в честь Авраама Линкольна. Раньше на нем традиционно собирались в день инаугурации своего лидера сотни тысяч граждан США. В 2009 году таковых набралось 1,8 млн человек. Также было принято решение направить в Вашингтон порядка 25 тыс. военнослужащих Нацгвардии США, а власти впервые выступили с призывом отказаться от посещения города на время церемонии. Окна и стеклянные входные двери множества расположенных в центре административных комплексов, магазинов и заведений общественного питания из предосторожности уже закрыты деревянными щитами.

В некоторых гостиницах города, где в это время обычно останавливались сотни тысяч людей, теперь проживают гвардейцы. Другие же закрылись после введения усиленных мер безопасности. Компания Airbnb заявила, что не будет предоставлять услуги аренды жилья в Вашингтоне и его пригородах в течение недели в связи с инаугурацией, а фирма Amtrak, занимающаяся в США пассажирскими железнодорожными перевозками, ограничивает продажу билетов на поезда, направляющиеся в столицу. Многие авиакомпании также вводят ограничения, касающиеся пассажиров, которые вылетают в Вашингтон.

Квадрокоптер у Белого дома

На площади Black Lives Matter у Белого дома, где в последние месяцы собирались толпы противников действующего президента США Дональда Трампа, оказалось не очень много людей. Большинство из них пришло сюда сделать на память несколько снимков. На примыкающей к площади улице были припаркованы несколько десятков автомобилей представителей обеспечивающей охрану первых лиц государства Секретной службы из, как правило, расположенных неподалеку штатов - Вирджинии, Мэриленда, Нью-Джерси, Нью-Йорка и Коннектикута.

Присутствие прессы на территории официальной резиденции президента было минимальным. У гостевой резиденции Белого дома Блэр-хаус, где, как ожидается, может остановиться 19 января Байден, уже развернут временный тент. Когда корреспондент ТАСС стал подходить ближе к зданию, чтобы сделать несколько фотографий, один из охранников вежливо, но твердо попросил прекратить съемку и вернуться на тротуар.

При этом убраны временные металлические сетчатые заборы у расположенной по адресу Пенсильвания-авеню, 1600 главной резиденции президента США, а также практически полностью завершен монтаж трибуны для почетных гостей. Кроме того, у Белого дома был замечен квадрокоптер служб безопасности, зависший на небольшой высоте над зданиями.

Ограждение вокруг Конгресса

В начале этой недели вокруг Конгресса было возведено ограждение, высота которого составляет порядка четырех метров, с колючей проволокой. Капитолийский холм оцеплен, допуска туда уже несколько дней для широкой общественности нет. Полицейские не позволяют подъехать к Капитолию на автомобилях даже журналистам, аккредитованным в Конгрессе. При этом корреспондент ТАСС стал свидетелем того, как несколько, вероятно, пустых общественных автобусов беспрепятственно проехали в сторону здания законодательного органа.

В сам Капитолий можно попасть через специальные КПП, на которых проверяют аккредитацию у журналистов. Помимо сотен военнослужащих Нацгвардии и полицейских, прилегающую к законодательному органу территорию патрулируют сотрудники федерального Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, а также кинологи с собаками. У одного из корпусов Сената, носящего имя политика-республиканца Эверетта Дирксена (1896-1969), корреспондент ТАСС заметил припаркованный служебный автомобиль сухопутных войск США. Обеспечивать безопасность непосредственно внутри этого здания полиции Капитолия помогают вооруженные военнослужащие.

Ранее организаторы инаугурации сообщили, что церемония пройдет в усеченном формате и при соблюдении норм социального дистанцирования в связи с распространением в стране нового коронавируса. Кроме того, они отказались от парада по случаю вступления в должность очередного главы государства. Присутствовать в этот день непосредственно на Капитолийском холме позволят лишь законодателям, каждый из которых сможет пригласить одного гостя. Также распространено предупреждение о сокращении числа журналистов, которых аккредитуют для освещения инаугурации.