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СМИ: Камала Харрис уйдет с должности сенатора 18 января

По данным газеты The Hill, избранная вице-президент США выступит с официальным заявлением об уходе с поста

ТАСС, 17 января. /ТАСС/. Избранная вице-президент США Камала Харрис в понедельник оставит кресло сенатора Конгресса США от штата Калифорния. Об этом сообщает газета The Hill со ссылкой на помощников Харрис.

"Она уведомила губернатора [Калифорнии Гэвина] Ньюсома и направила официальное уведомление о том, что она уйдет в отставку в понедельник, 18 января", - цитирует газета слова одного из помощников избранного вице-президента.

Он также отметил, что в понедельник Харрис выступит с официальным заявлением об уходе с поста сенатора.

22 декабря Ньюсом заявил, что ее место в Сенате Конгресса займет секретарь Калифорнии Алекс Падилла.

Инаугурация Байдена и Харрис состоится 20 января.

Теги
СШАХаррис, Камала
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