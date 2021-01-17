В США заявили, что Трампу нужно закрыть доступ к разведбрифингам после ухода с поста

ВАШИНГТОН, 17 января. /ТАСС/. Действующему президенту США Дональду Трампу после окончания его полномочий необходимо закрыть доступ к разведбрифингам, которые обычно проводятся для бывших глав государства. Такое мнение выразил в воскресенье в эфире телеканала CBS председатель комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США демократ Адам Шифф.

"Абсолютно. Ни при каких обстоятельствах для этого президента нельзя больше проводить разведбрифинги ни сейчас, ни в будущем. Я не думаю, что ему можно доверять ее [разведывательную информацию] ни сейчас, ни в будущем", - заявил конгрессмен, являвшийся одной из ключевых фигур первой провалившейся кампании по импичменту Трампа в 2019-2020 годах.

Контролируемая Демократической партией Палата представителей Конгресса США 13 января одобрила резолюцию об импичменте Трампа. Статья обвинения в документе всего одна - подстрекательство к мятежу. После ее утверждения Трамп стал первым в истории страны президентом, дважды подвергнутым импичменту. Первую попытку отстранить его от должности демократы предприняли в 2019 году. Палата представителей тогда тоже утвердила обвинения в рамках импичмента, однако Сенат, в котором большинство имели республиканцы, в начале 2020 года оправдал главу государства.

В этот раз процедура импичмента была инициирована из-за высказываний, допущенных Трампом 6 января. В тот день сторонники нынешнего главы Белого дома, собравшиеся в столице США на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов президентских выборов, победу на которых одержал Джозеф Байден. Демократы в Конгрессе обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу и потребовали его отстранения от власти. В схожем ключе высказались и некоторые представители Республиканской партии.