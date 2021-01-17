Харрис считает, что предстоящая инаугурация будет ни на что не похожей из-за коронавируса

ВАШИНГТОН, 17 января. /ТАСС/. Предстоящая в Вашингтоне церемония инаугурации будет ни на что не похожа, потому что пройдет в условиях пандемии нового коронавируса. Такое мнение высказала в воскресенье в эфире телеканала CBS избранная вице-президент США Камала Харрис.

Ей был задан вопрос, что она ожидает в день инаугурации 20 января в свете угроз беспорядков, которые могут устроить сторонники действующего президента Дональда Трампа, и того, что "экстремисты планируют вернуться в округ Колумбия". Харрис фактически проигнорировала тему возможных беспорядков и вместо этого сосредоточила внимание на коронавирусе. "Это будет ни на что не похожая инаугурация. Во многом из-за коронавируса. Но мы будем приведены к присяге. И мы будем выполнять работу, ради которой нас выбрали", - ответила она.

Коснувшись темы уже имевших место 6 января беспорядков в Конгрессе США, Харрис выразила мнение, что в них "нет ничего нового". "Мы запомним 6 января, есть определенные события, которые мы всегда будем помнить как атаку на сами устои и фундаментальные принципы и идеалы, которые мы так ценим. <...> Но в то же время, и что тут такого? Люди, которые ходят с флагами Конфедерации? Ничего нового тут нет. Мы это уже видели. Мы это видели в последние четыре года, мы такое видели и в нашей предыдущей истории, а также в мировой истории до этого", - убеждена избранная вице-президент.

Инаугурация Харрис и избранного президента Джозефа Байдена состоится в полдень 20 января на ступенях Капитолия. Ранее в связи с пандемией, вызванной новым коронавирусом, было решено, что церемония пройдет в максимально усеченном формате.

6 января сторонники нынешнего главы Белого дома республиканца Дональда Трампа, собравшиеся в столице США на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов президентских выборов, победу на которых одержал Байден. Демократы в Конгрессе обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу и потребовали его отстранения от власти. В схожем ключе высказались и некоторые представители Республиканской партии. Контролируемая Демократической партией Палата представителей Конгресса США 13 января одобрила резолюцию об импичменте Трампа.

В четверг директор Федерального бюро расследований (ФБР) заявил, что ведомство в преддверии инаугурации Байдена и Харрис обеспокоено потенциальной возможностью вспышек насилия на многочисленных митингах в Вашингтоне и других городах США, а также отслеживает призывы к проведению акций протеста с оружием.