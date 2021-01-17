Мэр Вашингтона опасается атак в других районах, несмотря на усиление безопасности в центре

ВАШИНГТОН, 17 января. /ТАСС/. Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер, несмотря на усиление мер безопасности в центре города, опасается потенциальных атак и беспорядков в других районах во время предстоящей 20 января инаугурации избранного президента США демократа Джозефа Байдена. Об этом она заявила в воскресенье в эфире телеканала NBC.

"Я также обеспокоена по поводу других частей Вашингтона, округа Колумбия", - сказала она. По словам мэра, усиленные меры безопасности были введены по сути лишь в "федеральном анклаве", где расположены Конгресс, Белый дом и другие правительственные учреждения, а не там, где проживает само население города. "Так что наше полицейское управление работает с нашими партнерами из федеральных органов правопорядка и вооруженными силами США, и у них на самом деле тоже есть план, которого они будут придерживаться на случай, если в наших жилых районах произойдут какие-либо атаки", - добавила Боузер.

В четверг директор Федерального бюро расследований (ФБР) заявил, что ведомство в преддверии инаугурации Байдена обеспокоено потенциальной возможностью вспышек насилия на многочисленных митингах в Вашингтоне и других городах США, а также отслеживает призывы к проведению акций протеста с оружием.

Компетентные органы США принимают повышенные меры безопасности в Вашингтоне в преддверии инаугурации. Значительная часть центра города, прилегающая к Белому дому и Конгрессу, перекрыта для движения автотранспорта. Капитолийский холм оцеплен, допуска туда уже несколько дней для широкой общественности нет.

6 января сторонники нынешнего главы Белого дома республиканца Дональда Трампа, собравшиеся в столице США на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов президентских выборов, победу на которых одержал Байден. Демократы в Конгрессе обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу и потребовали его отстранения от власти. В схожем ключе высказались и некоторые представители Республиканской партии. Контролируемая Демократической партией Палата представителей Конгресса США 13 января одобрила резолюцию об импичменте Трампа.