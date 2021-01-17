В США заявили, что у Сената нет полномочий для импичмента Трампа после его ухода с поста

ВАШИНГТОН, 17 января. /ТАСС/. Сенат Конгресса США не имеет конституционных полномочий для отстранения Дональда Трампа от должности в рамках процесса импичмента после того, как он покинет пост президента. Такое мнение высказал в воскресенье председатель юридического комитета верхней палаты американского законодательного органа республиканец Линдси Грэм.

"Как непосредственно текст, в котором прописаны конституционные полномочия Конгресса в рамках импичмента, так и очевидное назначение этой процедуры ясно дают понять, что у Конгресса нет конституционных полномочий для вынесения импичмента президенту, когда он уже покинул пост", - говорится в письме, которое Грэм направил на имя лидера демократического меньшинства в Сенате Чака Шумера, который после инаугурации демократа Джозефа Байдена станет лидером демократического большинства.

"Право импичмента существует для того, чтобы уберечь страну от вреда, который действующий президент может ей нанести, если останется у власти, а не для того, чтобы мстить за политические обиды", - убежден Грэм.

Ранее лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл сообщил, что процедура импичмента Трампа в Сенате Конгресса США не может быть завершена до инаугурации избранного президента Джозефа Байдена, которая состоится 20 января. При этом Шумер ранее указывал, что Сенат проведет также голосование по запрету Трампу занимать государственные должности, если верхняя палата утвердит импичмент главы Белого дома.

Об импичменте

Палата представителей Конгресса с подачи демократов объявила о запуске процедуры импичмента Трампа за "подстрекательство к мятежу". Сторонники действующего американского лидера, собравшиеся 6 января в Вашингтоне на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября президентских выборов, победу на которых одержал демократ Байден. В среду Палата представителей утвердила обвинительное заключение в отношении Трампа.

Теперь статья обвинения в адрес президента в рамках процедуры его импичмента должна быть представлена верхней палате Конгресса. Затем Сенат будет выполнять функции присяжных, а Палата представителей фактически выступит стороной обвинения. Для отстранения президента от должности необходима поддержка не менее двух третей сенаторов (67 голосов).

Демократы в Палате представителей уже пытались отстранить Трампа от власти, подвергнув его импичменту. Эта попытка провалилась, когда Сенат в начале 2020 года оправдал 45-го президента США.