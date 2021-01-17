Санду обсудила с главным прокурором ЕС сотрудничество в борьбе с коррупцией в Молдавии

КИШИНЕВ, 17 января. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду обсудила в Брюсселе с главой прокуратуры Европейского союза (ЕС) Лаурой Кевеши реформу системы юстиции и сотрудничество в борьбе с коррупцией в республике.

"Мы выразили взаимный интерес к сотрудничеству между Европейской прокуратурой и молдавскими структурами, борющимися с коррупцией. Это первый шаг к тому, чтобы совместно бороться с контрабандой и отмыванием денег", - написала Санду в воскресенье на своей странице в Facebook. По ее словам, она также обсудила с Кевеши возможность придать импульс реформе системы юстиции в Молдавии со стороны европейских структур.

Ранее Санду заявила, что одной из ее главных задач на посту президента станет борьба с коррупцией, расследование резонансных преступлений, среди которых коррупционный скандал, связанный с хищением €1 млрд из банков Молдавии. Он разгорелся в 2015 году и спровоцировал акции протеста, падение двух правительств и правящей коалиции проевропейских партий, которая пользовалась поддержкой США и ЕС. В прошлом году следователи пришли к выводу, что главным выгодоприобретателем хищения из банков был олигарх Владимир Плахотнюк, который бежал в США после произошедшей в 2019 году смены власти в Молдавии, а также был объявлен в международный розыск в Молдавии и России, где его разыскивают по обвинению в контрабанде наркотиков и других преступлениях.

Санду сообщила, что в ходе запланированных на 18-19 января переговоров в Брюсселе она намерена просить функционеров ЕС оказать стране финансовую поддержку, а также помощь в борьбе с пандемией. По данным пресс-службы главы Молдавии, у нее запланированы встречи с председателем Евросовета Шарлем Мишелем, председателем Европарламента Давидом Сассоли, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и другими европейскими чиновниками.