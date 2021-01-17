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МИД Австрии обеспокоен задержанием Навального и призывает его освободить

Австрия требует его немедленного освобождения и проведения полного, независимого расследования нападения на его жизнь, отметили в МИД Австрии

ВЕНА, 17 января. /ТАСС/. Австрия обеспокоена задержанием в России Алексея Навального и выступает за его освобождение. С таким заявлением выступил в воскресенье МИД Австрии в Twitter.

"Глубоко обеспокоены задержанием Алексея Навального в Москве. <...> Австрия требует его немедленного освобождения и проведения полного, независимого расследования нападения на его жизнь", - сказано в сообщении МИД.

Алексей Навальный, объявленный в розыск за нарушения условий наказания по делу "Ив Роше", задержан в аэропорту Шереметьево, сообщили ранее в пресс-службе УФСИН по Москве.

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Австрия
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