МИД Австрии обеспокоен задержанием Навального и призывает его освободить

ВЕНА, 17 января. /ТАСС/. Австрия обеспокоена задержанием в России Алексея Навального и выступает за его освобождение. С таким заявлением выступил в воскресенье МИД Австрии в Twitter.

"Глубоко обеспокоены задержанием Алексея Навального в Москве. <...> Австрия требует его немедленного освобождения и проведения полного, независимого расследования нападения на его жизнь", - сказано в сообщении МИД.

Алексей Навальный, объявленный в розыск за нарушения условий наказания по делу "Ив Роше", задержан в аэропорту Шереметьево, сообщили ранее в пресс-службе УФСИН по Москве.