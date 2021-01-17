Глава МИД Ирана посчитал неэффективной тратой средств Ближневосточное патрулирование США

ТАСС, 17 января. Деньги, потраченные США на патрулирование на Ближнем Востоке при помощи стратегических бомбардировщиков B-52, было бы целесообразнее направить на американскую систему здравоохранения. Такое мнение выразил в воскресенье министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Президент США, если ваши "присутственные патрули" предназначены для запугивания или предупреждения Ирана, вам бы лучше следовало потратить эти миллиарды долларов на здоровье ваших налогоплательщиков", - прокомментировал Зариф на своей странице в Twitter публикацию Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США.

Глава дипломатии исламской республики также отметил, что Иран "не боится сокрушать агрессоров", несмотря на то, что "на протяжении 200 лет не развязывал войны".

Ранее в воскресенье пресс-служба СЕНТКОМ сообщила, что американские стратегические бомбардировщики B-52 провели патрулирование на Ближнем Востоке. Глава американского военного командования, в зону оперативной ответственности которого входят прежде всего Ближний Восток и Центральная Азия, генерал Фрэнк Маккензи заявил, что проведение подобного патрулирования является "четким и внятным сигналом <...> как друзьям, так и потенциальным противникам" в регионе. В СЕНТКОМ отмечают, что это уже второй подобный полет в 2021 году.

США вновь перебросили на Ближний Восток в целях демонстрации силы стратегические бомбардировщики B-52 в конце декабря прошлого года. Два бомбардировщика B-52 прибыли с базы Майнот (штат Северная Дакота). СЕНТКОМ отмечает, что развертывание на Ближнем Востоке стратегических бомбардировщиков представляет собой "ясный сигнал сдерживания", посылаемый "всем, кто намерен нанести ущерб американцам или американским интересам". Маккензи в свою очередь предупредил, что Соединенные Штаты "готовы ответить на любую агрессию" на Ближнем Востоке, направленную против американских граждан или интересов.