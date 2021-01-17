Штаб Байдена призвал к немедленному освобождению Навального

ТАСС, 17 января. /ТАСС/. Джейк Салливан, которого избранный президент США Джо Байден намерен назначить своим помощником по национальной безопасности, призвал к немедленному освобождению российского Алексея Навального, задержанного в воскресенье в московском аэропорту Шереметьево.

"Господин Навальный должен быть немедленно освобожден, а виновные в покушении на его жизнь должны быть привлечены к ответственности", - написал Салливан на своей странице в Twitter.

Алексей Навальный, объявленный в розыск за нарушения условий наказания по делу "Ив Роше", был задержан в воскресенье в аэропорту Шереметьево, куда прилетел на рейсе "Победы" из терминала 5 берлинского аэропорта.