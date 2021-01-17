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Штаб Байдена призвал к немедленному освобождению Навального

Алексей Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево

ТАСС, 17 января. /ТАСС/. Джейк Салливан, которого избранный президент США Джо Байден намерен назначить своим помощником по национальной безопасности, призвал к немедленному освобождению российского Алексея Навального, задержанного в воскресенье в московском аэропорту Шереметьево.

"Господин Навальный должен быть немедленно освобожден, а виновные в покушении на его жизнь должны быть привлечены к ответственности", - написал Салливан на своей странице в Twitter.

Алексей Навальный, объявленный в розыск за нарушения условий наказания по делу "Ив Роше", был задержан в воскресенье в аэропорту Шереметьево, куда прилетел на рейсе "Победы" из терминала 5 берлинского аэропорта.

Теги
Салливан, Джейк
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