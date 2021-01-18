В Великобритании примут закон, защищающий памятники спорным историческим фигурам

ЛОНДОН, 18 января. /ТАСС/. Правительство Великобритании представит на рассмотрение парламента законопроект, значительно усложняющий процесс демонтажа памятников, в том числе посвященных спорным историческим фигурам. Об этом намерении объявил в воскресенье в статье, опубликованной газетой The Daily Telegraph, министр жилищного строительства, по делам регионов и местного самоуправления Роберт Дженрик.

"Закон будет отражать нашу точку зрения на этот вопрос, которая заключается в том, что почти во всех случаях лучше сопровождать подобные памятники пояснениями и приводить [исторический] контекст, а не снимать их с постаментов и прятать", - отметил Дженрик, подчеркнув, что решения о демонтаже статуй необходимо "тщательно взвешивать, а не принимать под влиянием момента или по указке озлобленной толпы".

Он также обвинил оппозиционную Лейбористскую партию в попытках "отредактировать и подвергнуть цензуре" прошлое Великобритании. Предложенный правительством билль имеет все шансы быть утвержденным, так как правящая Консервативная партия имеет уверенное большинство в Палате общин британского парламента. Согласно положениям предлагаемого закона, решения о демонтаже памятников должны будут проходить несколько этапов согласования, в том числе с местными жителями. Ведомство Дженрика будет участвовать в разрешении спорных ситуаций.

Камни преткновения

Повышенное внимание к историческим фигурам с темными пятнами в биографии приковано в Великобритании в связи с активностью движения Black lives matter. Его сторонники требуют снести почти 80 памятников известным британцам, которые были замечены в "прославлении расизма и рабства". В списке скульптурных изображений, к которым у активистов возникли претензии, числятся памятники премьер-министрам XIX века и государственным деятелям Роберту Пилю (1788-1850) и Уильяму Гладстону (1868-1874), путешественнику и первооткрывателю Джеймсу Куку (1728-1779), мореплавателю и вице-адмиралу, одному из участников разгрома испанского флота (Непобедимой армады) Фрэнсису Дрейку (1540-1596), основателю Британской Ост-индийской компании Роберту Клайву (1725-1774), организатору английской колониальной экспансии в Южную Африку Сесилу Родсу (1853-1902), итальянскому мореплавателю Христофору Колумбу (1451-1506), британскому военачальнику и основателю скаутского движения Роберту Баден-Пауэллу (1857-1941).

В черном списке оказался и один из символов британской столицы - памятник командующему британским флотом и вице-адмиралу Горацио Нельсону (1758-1805), установленный на Трафальгарской площади. Победителя в решающей битве времен Наполеоновских войн обвинили в том, что он противился отмене рабства в Великобритании. В ходе летних акций в Лондоне был осквернен памятник главы правительства Соединенного Королевства Уинстона Черчилля (1874-1965), в защиту которого выступил нынешний премьер-министр Борис Джонсон, призвавший не переписывать историю страны.

В Бристоле 7 июня прошлого года группа активистов сбросила в реку памятник английскому купцу и филантропу Эдварду Колстону (1636-1721), зарабатывавшему на работорговле. 10 июня в Лондоне властями был демонтирован памятник шотландскому торговцу и судовладельцу Роберту Миллигану (1746-1809), находившийся у Музея лондонских доков. На фоне протестов о намерении демонтировать статую промышленнику Сесилу Родсу (1853-1902) 17 июня объявило правление Ориел-колледжа в Оксфорде.