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Глава МИД Чехии намерен вынести вопрос о задержании Навального на Совет ЕС

В свою очередь глава МИД Словакии Иван Корчок выразил свою обеспокоенность

ПРАГА, 17 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек намерен вынести вопрос о задержании в воскресенье в аэропорту Шереметьево Алексея Навального на заседание Совета ЕС. С соответствующим заявлением политик выступил в Twitter.

"Я буду настаивать, чтобы произошедшее [задержание Навального] стало предметом рассмотрения на ближайшем заседании Совета ЕС на уровне министров иностранных дел Евросоюза", - написал руководитель чешской дипломатии Петржичек.

В свою очередь глава МИД Словакии Иван Корчок выразил свою обеспокоенность. "Большую тревогу вызвало задержание Алексея Навального по его возвращении домой. Его место не [в стенах] заключения, а [на политической сцене как участника] свободного и безопасного политического соревнования", - утверждает Корчок.

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Чехия
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