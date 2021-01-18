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Более 100 человек задержали на несанкционированной акции протеста в Амстердаме

Причиной стало "насилие в отношении сотрудников полиции", а также "отказ подчиняться их указаниям"

ГААГА, 18 января. /ТАСС/. Голландские правоохранительные органы задержали 115 человек, принимавших участие в несанкционированной акции протеста в Амстердаме. Об этом сообщила в воскресенье Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

По данным телеканала, "семь человек задержаны за насилие в отношении сотрудников полиции, остальные - за отказ подчиняться указаниям блюстителей порядка".

Ранее демонстрация была запрещена муниципалитетом, однако около 2 тыс. человек все равно собрались на Музейной площади города, чтобы выразить протест в связи с действиями правительства и политикой национальных властей по борьбе с пандемией коронавируса. Многие из них не соблюдали дистанцию в 1,5 м друг от друга и были без масок.

Муниципалитет Амстердама издал экстренный приказ с требованием от людей покинуть площадь. Однако некоторые демонстранты отказались выполнять требование, в связи с чем полиции пришлось применить силу и использовать водометы. Как отметили городские власти, среди протестующих была группа из порядка 200-250 человек, которая была явно настроена на конфронтацию и забросала полицию камнями. Некоторые из них при себе бойцовские перчатки и холодное оружие.

Основное недовольство протестующих было связано с действиями правительства, которое, как выяснилось ранее по результатам парламентского расследования, не смогло предотвратить сбоя в системе, в результате которого тысячи семей в Нидерландах были ошибочно обвинены в злоупотреблении системой детских пособий и оштрафованы на значительные суммы. В некоторых случаях люди лишились домов, работы и права попечительства над своими детьми. В пятницу власти страны в полном составе подали в отставку. Поясняя принятое решение, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте отметил, что если целая система дает сбой, то ответственность за это несет все правительство.

Кроме того, ряд демонстрантов обратил внимание на политику властей в рамках борьбы с коронавирусом. Некоторые выражали недовольство локдауном, который продолжается уже более четырех недель, другие ставили под серьезное сомнение безопасность используемых страной вакцин.

Теги
Рютте, МаркНидерланды
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