СМИ: террористы напали на пост сирийской армии в Эль-Кунейтре

БЕЙРУТ, 18 января. /ТАСС/. Террористы совершили вооруженную вылазку на окраине города Эль-Кунейтра на юге Сирии, в результате которой погибли двое солдат. Об этом сообщила в воскресенье в своей электронной версии газета Al-Watan.

"Боевики подорвали бомбу возле блокпоста сирийской армии в Рувейхании к западу от Эль-Кунейтры, а затем открыли огонь по военнослужащим из стрелкового оружия", - пишет издание. Помимо двух убитых солдат, поступили сведения о раненых, которые доставлены в госпиталь.

26 октября прошлого года террористами был застрелен мэр южного сирийского города Эс-Санамейн Абдель Салям Хеймад. Два боевика на мотоциклах открыли огонь в момент, когда мэр находился на рыночной площади. Хеймад умер на месте от полученных ранений.

В южных регионах Сирии, которые были освобождены в 2018 году, активизировались в последнее время банды экстремистской группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). Командование сирийской армии направило на юг элитные подразделения для проведения антитеррористической операции.