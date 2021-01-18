МИД стран Балтии призвали ввести санкции ЕС в связи с задержанием Навального

ТАЛЛИН, 18 января. /ТАСС/. Главы МИД стран Балтии в совместном заявлении призвали ЕС рассмотреть вопрос о введении санкций против РФ в связи с задержанием в воскресенье в аэропорту Шереметьево Алексея Навального.

"ЕС должен действовать быстро, и, если он [Навальный] не будет освобожден, нам необходимо рассмотреть вопрос о введении ограничительных мер в ответ на этот вопиющий акт", - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу.

Ранее пресс-служба УФСИН по Москве сообщила, что Алексей Навальный, объявленный в розыск за нарушения условий наказания по делу "Ив Роше", задержан в аэропорту Шереметьево.