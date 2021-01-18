В Европарламенте и Совете ЕС обсудят задержание Навального

БРЮССЕЛЬ, 18 января. /ТАСС/. Руководители институтов Евросоюза оперативно выразили в воскресенье вечером озабоченность в связи с задержанием по прибытии в Россию находившегося в розыске Алексея Навального и призвали к его немедленному освобождению. Соответствующие заявления распространили в Twitter в течение получаса после задержания глава Евросовета Шарль Мишель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, председатель Европарламента Давид Сассоли. Эта тема будет вынесена на обсуждение Совета ЕС на уровне глав МИД 25 января и на открывающуюся 18 января сессию Европарламента, сообщили ТАСС дипломатические источники в Брюсселе.

"Мы просим российские власти немедленно его освободить. Мы готовы пригласить его в Европейский парламент", - написал Сассоли.

Мишель заявил, что "задержание Алексея Навального по прибытии в Москву недопустимо" и призвал "российские власти немедленно освободить его".

"Российские власти должны уважать права Алексея Навального и освободить его немедленно. Политизация юстиции неприемлема", - вторит ему Боррель.

Все эти посты брюссельские чиновники вывесили практически синхронно, в течение 30 минут после сообщения о задержании Навального.

Обсуждение следует

Как сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе, эта тема будет обсуждаться в ближайшие дни на основных брюссельских площадках. В частности, она будет внесена в повестку дня планового заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел 25 июня. Собеседник агентства отметил, что утром в понедельник может быть опубликовано совместное заявление стран ЕС по этому делу.

Она также будет вынесена на сессию Европарламента, которая открывается 18 января, сообщил другой дипломат, причем ожидается, что спикер Европарламента Сассоли поднимет этот вопрос в своей вступительной речи.

Многократные нарушения

Алексей Навальный, объявленный в розыск за нарушения условий наказания по делу "Ив Роше", был задержан в воскресенье в аэропорту Шереметьево, куда прилетел на рейсе "Победы" из терминала 5 берлинского аэропорта.

Как пояснили журналистам в пресс-службе УФСИН по Москве, Навальный с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока. Дальнейшую меру пресечения определит суд, до решения суда он будет находиться под стражей.

Во ФСИН подчеркнули, что в течение 2020 года Навальный был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию два раза в месяц в определенные дни. Дважды нарушения фиксировались в январе 2020 года, по одному разу - в феврале, марте, июле, августе. Последняя явка на регистрацию состоялась 3 августа 2020 года. При этом его неоднократно предупреждали, что данные нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок лишения свободы. Вызовы Навального были приостановлены на время прохождения им лечения в клинике Charite (Германия). Но в октябре 2020 года из официальных публикаций клиники стало известно, что Навальный выписан 23 сентября, позднее он сам подтвердил эти сведения в уведомлении, направленном в УФСИН. Вместе с тем, несмотря на отсутствие объективных причин, с октября 2020 года до конца испытательного срока на регистрацию он не являлся, тем самым вновь были нарушены условия испытательного срока, пояснили в УФСИН.