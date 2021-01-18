AP: сторонники Трампа собрались на немногочисленные акции протеста в разных штатах

НЬЮ-ЙОРК, 18 января. /ТАСС/. Сторонники действующего президента США республиканца Дональда Трампа собрались в воскресенье на немногочисленные акции протеста в столицах нескольких штатов. Как сообщает агентство Associated Press (AP), протесты носят мирный характер, стычек протестующих с полицейскими зафиксировано не было.

Так, несколько десятков человек в одежде с символикой предвыборной кампании Трампа пришли к зданию Капитолия в городе Колумбус (штат Огайо). По свидетельству AP, некоторые из них имели при себе огнестрельное оружие, ношение которого разрешено в этом штате. "Я пришла сюда в поддержку своего права высказывать политические взгляды, не боясь цензуры, унижений или угроз увольнения, или применения насилия", - приводит агентство слова одной из митингующих.

Порядка двух десятков человек, многие из которых также вооружены, вышли на лужайку перед зданием Капитолия в столице штата Мичиган - городе Ленсинг. Агентство отмечает, что количество правоохранителей там значительно превышает число протестующих. Аналогичная ситуация сложилась в столице штата Орегон городе Сейлеме, где на акцию протеста, по подсчетам AP, вышло не более 10 человек.

На акцию в городе Остин (штат Техас) вышли около десятка человек, осудивших участников беспорядков, произошедших 6 января в Вашингтоне. При этом они подчеркнули, что не поддерживают Трампа. К зданию Капитолия в столице Невады - городе Карсон-сити - в воскресенье, по сведениям AP, пришел один протестующий с плакатом, надпись на котором призывает сторонников Трампа признать его поражение. Аналогичная ситуация сложилась в Гаррисберге (штат Пенсильвания), где у здания Капитолия был замечен один противник действующего американского лидера.

Компетентные органы США принимают повышенные меры безопасности в Вашингтоне в преддверии инаугурации избранного президента Джозефа Байдена, назначенной на 20 января. Значительная часть центра города, прилегающая к Белому дому и Конгрессу, перекрыта для движения автотранспорта. Капитолийский холм оцеплен, допуска туда уже несколько дней для широкой общественности нет.