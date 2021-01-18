Помпео заявил, что США требуют немедленного освобождения Навального

"Соединенные Штаты категорически осуждают решение России задержать Алексея Навального", - говорится в документе.

"Мы призываем российские власти предоставить равные условия для всех политических партий и кандидатов, которые стремятся участвовать в процессе выборов", - отметил глава американской дипломатии. "Мы требуем его немедленного освобождения без каких-либо условий", - добавил Помпео.

Алексей Навальный, объявленный ранее в розыск за нарушения условий наказания по делу "Ив Роше", был задержан в воскресенье в аэропорту Шереметьево, куда прилетел на рейсе "Победы" из терминала 5 берлинского аэропорта. Во ФСИН подчеркнули, что в течение 2020 года Навальный был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию два раза в месяц в определенные дни. Дважды нарушения фиксировались в январе 2020 года, по одному разу - в феврале, марте, июле, августе. Последняя явка на регистрацию состоялась 3 августа 2020 года. При этом его неоднократно предупреждали, что эти нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок лишения свободы.

Вызовы Навального были приостановлены на время прохождения им лечения в клинике Charite (Германия). Но в октябре 2020 года из официальных публикаций клиники стало известно, что Навальный выписан 23 сентября, позднее он сам подтвердил эти сведения в уведомлении, направленном в УФСИН. Вместе с тем, несмотря на отсутствие объективных причин, с октября 2020 года до конца испытательного срока на регистрацию он не являлся, тем самым вновь были нарушены условия испытательного срока, пояснили в УФСИН.