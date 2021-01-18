AP: власти США задержали чиновника из Нью-Мексико за участие в беспорядках в Вашингтоне

НЬЮ-ЙОРК, 18 января. /ТАСС/. Американские власти задержали в Вашингтоне чиновника из штата Нью-Мексико за участие в беспорядках 6 января у здания Конгресса США. Об этом сообщило в воскресенье агентство Associated Press (AP).

По его данным, речь идет о представителе властей округа Отеро (штат Нью-Мексико) Койе Гриффине, который также является сторонником действующего американского лидера республиканца Дональда Трампа и основателем группы активистов Cowboys for Trump. АP отмечает, что Гриффину, который был замечен на беспорядках в Вашингтоне 6 января, предъявлены обвинения в незаконном проникновении в здание Конгресса США.

Ранее, отмечает агентство, Гриффин заявлял о намерении вернуться в столицу Соединенных Штатов на инаугурацию избранного президента США демократа Джозефа Байдена 20 января. При этом он якобы обещал взять с собой огнестрельное оружие и выражал готовность "постоять за свою страну и свободы". Агентство не располагает информацией о том, было ли обнаружено оружие у Гриффина при задержании.

Компетентные органы США принимают повышенные меры безопасности в Вашингтоне в преддверии инаугурации избранного президента Джозефа Байдена, назначенной на 20 января. Значительная часть центра города, прилегающая к Белому дому и Конгрессу, перекрыта для движения автотранспорта. Капитолийский холм оцеплен, допуска туда уже несколько дней для широкой общественности нет.