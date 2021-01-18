СМИ: после штурма Капитолия задержали резервиста с допуском к секретной информации

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Резервист Сухопутных войск США, работавший подрядчиком на военно-морской базе и имевший допуск к секретной информации, оказался среди задержанных правоохранительными органами после штурма Капитолия. Об этом сообщает в воскресенье информационный портал The Daily Beast .

По версии следствия, задержанный Тимоти Хейл-Кузанелли также является "приверженцем идей превосходства белой расы и сторонником нацизма". Эти взгляды мужчина открыто выражал в том числе на своем YouTube-канале. Тем не менее, это не помешало ему, будучи подрядчиком на базе ВМС США, получить "допуск к секретной информации и доступ к различным видам вооружения и боеприпасов".

Об участии подозреваемого в штурме Капитолия правоохранительные органы узнали от информатора, которому Хейл-Кузанелли сам об этом рассказал. "Хейл-Кузанелли рассказал источнику, что если бы у них было больше людей, то им бы удалось захватить все здание [Капитолия] целиком", - говорится, в частности, в письменных показаниях сотрудника ФБР, которые были приобщены к делу. Мужчине предъявлены обвинения в участии в беспорядках и незаконном проникновении на территорию Конгресса США.

Компетентные органы США принимают повышенные меры безопасности в Вашингтоне в преддверии инаугурации избранного президента Джозефа Байдена, назначенной на 20 января. Значительная часть центра города, прилегающая к Белому дому и Конгрессу, перекрыта для движения автотранспорта. Капитолийский холм оцеплен, допуска туда уже несколько дней для широкой общественности нет.