МИД ФРГ призвал к освобождению Навального

БЕРЛИН, 18 января. /ТАСС/. Германия обеспокоена задержанием в России Алексея Навального и призывает к его немедленному освобождению. С таким заявлением выступил в понедельник утром глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"После выздоровления Алексей Навальный по собственному желанию и сознательно вернулся в Россию, потому что видит в ней свою личную и политическую родину, - приводит DPA слова Мааса. - Тот факт, что он был задержан российскими властями сразу после прибытия, абсолютно непонятен".

По словам Мааса, Россия должна соблюдать права человека, так как является правовым государством. "Эти принципы, разумеется, должны выполняться и в отношении Алексея Навального. Он должен быть немедленно освобожден", - подчеркнул министр. Он также повторил, что Германия по-прежнему ожидает, что российские власти расследуют инцидент с предполагаемым отравлением Навального.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее посоветовала зарубежным политикам, опубликовавшим заранее заготовленные комментарии по ситуации с Навальным, уважать международное право и законодательство Российской Федерации.

Алексей Навальный, объявленный ранее в розыск за нарушения условий наказания по делу "Ив Роше", был задержан в воскресенье в аэропорту Шереметьево, куда прилетел на рейсе "Победы" из Берлина. Во ФСИН подчеркнули, что в течение 2020 года Навальный был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию два раза в месяц в определенные дни. Дважды нарушения фиксировались в январе 2020 года, по одному разу - в феврале, марте, июле, августе. Последняя явка на регистрацию состоялась 3 августа 2020 года. При этом его неоднократно предупреждали, что данные нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок лишения свободы.

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Позже его доставили в Берлин и поместили в клинику Charite. Правительство ФРГ 2 сентября выступило с утверждением, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ в его организме выявлено не было. Он подчеркивал, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией.