В МИД КНР назвали неизбежным выход России из Договора по открытому небу из-за позиции США

ПЕКИН, 18 января. /ТАСС/. Выход России из Договора по открытому небу (ДОН), о котором МИД РФ объявил в пятницу, был неизбежным из-за нежелания сотрудничать со стороны США. Об этом в понедельник на регулярном брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Россия вслед за США покидает Договор по открытому небу. Что известно про этот документ?

"Как я понимаю, прямой причиной того, что Москва инициировала процедуру выхода из ДОН, стал односторонний выход из него США, несмотря на международную позицию. Это в серьезной степени подорвало двустороннее доверие между вооруженными силами двух стран и прозрачность между соответствующими сторонами", - сказала она.

"Россия пыталась сохранить договор, однако не получила какой-либо позитивной реакции со стороны США и других его участников", - подчеркнула дипломат.

"На протяжении долгого времени США придерживаются ментальности времен холодной войны и политики "Америка прежде всего" (America first), одновременно с этим покидая многосторонние соглашения и международные организации, что негативно сказывается на международном режиме по контролю над вооружениями и процессе разоружения. Как демонстрируют факты, светлого будущего можно достигнуть через диалог и сотрудничество, а не посредством односторонней политики. Китай призывает США услышать опасения международного сообщества и принять меры для поддержания глобальной стратегической стабильности, мира и безопасности в регионе и за его пределами", - резюмировала официальный представитель внешнеполитического ведомства.