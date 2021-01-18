Украина назначила проведение встречи "Крымской платформы" на 23 августа

КИЕВ, 18 января. /ТАСС/. Встреча участников "Крымской платформы", которую Украина намерена использовать для продвижения своих претензий на территорию Крымского полуострова, назначена на 23 августа этого года. Об этом сообщил заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква.

"Уже четко определена дата проведения "крымского" саммита - 23 августа 2021 года. Офис президента [Украины] работает вместе с МИД для подготовки приглашений мировым лидерам, соответствующей концепции, программы саммита, организационных моментов", - сообщил он в интервью "Телевизионной службе новостей" украинского телеканала "1+1". После саммита, по словам замглавы офиса Зеленского, "должна появиться декларация" и "скоординированный международный инструментарий" для возвращения Крыма под контроль Украины.

Создание "Крымской платформы" инициировал президент Украины Владимир Зеленский для координации усилий на международном уровне для возвращения полуострова под свою юрисдикцию. Зеленский заявлял, что обсуждал эту инициативу с представителями ЕС, Великобритании, Канады, Турции. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что Киев готов пригласить на саммит и делегацию из Москвы.

В России неоднократно заявляли, что вопрос принадлежности Крыма давно закрыт и не подлежит обсуждению. В декабре 2020 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил журналистам, что пересмотр вопроса о принадлежности полуострова "никак не может обсуждаться".