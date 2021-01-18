Китай введет ответные персональные санкции против американских чиновников из-за Гонконга

ПЕКИН, 18 января. /ТАСС/. Правительство Китая приняло решение ввести ответные санкции против официальных лиц США, в частности членов Конгресса, и сотрудников американских неправительственных организаций и их родственников за вмешательство в дела Гонконга. Об этом в понедельник на регулярном брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Что касается ошибочных действий США, то китайская сторона приняла решение ввести эквивалентные санкции в отношении несущих ответственность за дурные поступки и вмешательство в дела Гонконга сотрудников американских государственных ведомств, неправительственных организаций, членов Конгресса США и членов их семей", - сказала она.

"США должны немедленно прекратить вмешиваться в дела Гонконга, а также под разными предлогами осуществлять вмешательство во внутренние дела КНР, наносить ущерб национальной безопасности Китая. Им также не стоит продолжать двигаться по ошибочному и рискованному пути", - резюмировала Хуа Чуньин.

В пятницу Министерство финансов США ввело рестрикции в отношении еще шести чиновников материкового Китая и Гонконга. Данное решение принято в свете недавних массовых задержаний оппозиционеров в этом специальном административном районе КНР.

6 января полиция Гонконга провела операцию по задержанию свыше 50 антиправительственных активистов и политических деятелей. Они подозреваются в нарушении закона о нацбезопасности. Этот правовой акт был принят 30 июня прошлого года и, по утверждению Пекина, нацелен на предотвращение таких преступлений, как сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти, сговор с иностранными силами.

В МИД КНР подчеркнули, что задержания активистов в Гонконге были осуществлены в соответствии с правовыми нормами и не привели к ущемлению прав и свобод жителей специального административного района.