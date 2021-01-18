Посольство США в Афганистане призвало американцев покинуть страну

ТАСС, 18 января. Посольство США в Кабуле предупредило о вероятности роста числа терактов и призвало находящихся в Афганистане американских граждан немедленно покинуть страну. Об этом сообщило в понедельник афганское агентство Khaama Press.

"Посольство напоминает американским гражданам об опасности посещать Афганистан из-за высокого уровня преступности, терроризма, а уже находящимся в стране предлагает рассмотреть вопрос о выезде", - цитирует агентство пресс-релиз дипломатического представительства.

По его данным, за последние недели по всему Афганистану участились террористические атаки, похищения людей и другие тяжкие уголовные преступления. "Особой угрозе подвергаются гостиницы, жилые комплексы, международные организации, посольства и другие места, часто посещаемые иностранцами, в том числе американцами, - обращается к соотечественникам посольство. - Если вы решите остаться в Афганистане, тщательно прорабатывайте все свои передвижения и совершайте их лишь при крайней необходимости".

В минувшую пятницу Министерство обороны США заявило о сокращении американского военного контингента в Афганистане до 2,5 тыс., а к маю этого года Вашингтон планирует вывести и оставшихся военнослужащих.