СМИ: Индия намерена приобрести партии российских истребителей МиГ-29 и Су-30МКИ

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 января. /ТАСС/. Индия планирует закупить у России 21 легкий истребитель МиГ-29 и 12 истребителей Су-30МКИ. Об этом сообщает в понедельник газета The Times of India со ссылкой на военные источники.

"Запрос на продажу партии МиГ-29 скоро будет передан на рассмотрение ОАО "Рособоронэспорт", - заявили источники. - Закупки предусматривают продажу Индии 21 МиГ-29, которые сейчас находятся в России на хранении".

Приобретение по относительно низким ценам установочной партии МиГ-29 увеличит численность этих истребителей в составе ВВС Индии до 59. С закупкой 12 Су-30МКИ количество этих боевых самолетов в индийской военной авиации будет доведено до 284. Получение новых российских истребителей обоих типов планируется в 2024-2025 годах.

Как пишет The Times of India, снятие с вооружения устаревших истребителей МиГ-21, МиГ-23 и МиГ-27 привело к сокращению числа истребительных подразделений в ВВС Индии до 30 эскадрилий по 16-18 самолетов в каждой. Закупки партий МиГ-29 и Су-30МКИ позволит довести численность индийских истребительных эскадрилий до 42, необходимых для отражения угроз со стороны военной авиации вероятных противников.

Одновременно с закупками у России МиГ-29 и Су-30МКИ Индия будет проводить модернизацию этих истребителей, находящихся на вооружении национальных ВВС. Они будут оснащаться новейшими средствами радиоэлектронной борьбы, на вооружении индийских "Сухих" появятся сверхзвуковые ракеты BrahMos совместной российско-индийской разработки.